Sprinter Van Poppel staat stil in Tel Aviv

Voor Danny van Poppel was de massasprint waarmee de tweede etappe in de Ronde van Italië eindigde al voorbij voordat die echt begonnen was. De wielrenner van LottoNL-Jumbo ging in Tel Aviv als tweede achter ploeggenoot Jos van Emden de laatste bocht door, maar zag in de laatste 600 meter naar de finish zijn concurrenten met een veel hoger tempo voorbij stuiven.

,,Ik voelde me de hele dag al niet echt top, maar ik weet ook dat je met slechte benen een sprint kunt winnen”, zei Van Poppel. ,,Dan ga je er gewoon vol voor en de ploeg ook. De lead-out was eigenlijk heel goed, daarom baal ik ook verschrikkelijk dat het niets is geworden. Mijn benen liepen al vol toen ik bij de andere trein die links van me voorkwam, moest aanpikken. En daarmee was mijn sprint wel over en uit. Maar ik heb er nog steeds vertrouwen in, je moet niet zomaar opgeven. Ik heb altijd een paar ritten nodig om erin te komen. Morgen weer een kans.”