Tennisster Mertens wint ook derde finale

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft ook haar derde WTA-finale van dit jaar gewonnen. De nummer negentien van de wereld schreef het toernooi van Rabat op haar naam, door de Australische Ajla Tomljanovic in de finale met 6-2 7-6 (4) te verslaan. Mertens was eerder dit jaar al de beste in Hobart en Lugano. De 22-jarige Belgische verraste op de Australian Open met een plek in de halve finales.

De tennisster uit Leuven heeft nu vier titels op het hoogste niveau gepakt. Vorig jaar zegevierde Mertens ook al in Hobart.

Op het gravel in de Marokkaanse stad Rabat maakte de Belgische haar status als nummer één van de plaatsingslijst volledig waar. Alleen in de kwartfinale tegen Laura Siegemund verloor ze een set. Mertens zag haar Duitse opponente in de beslissende derde set geblesseerd opgeven. Verder won ze al haar partijen met overtuigende cijfers.