Van Gennip weg bij schaatsbond

Yvonne van Gennip is niet langer in dienst van schaatsbond KNSB. De drievoudig olympisch kampioene werkte sinds 2013 als teammanager van de nationale langebaanploeg, maar vanwege financiële redenen moet ze vertrekken. Dat meldt De Telegraaf zaterdag.

De KNSB was volgens de krant dichtbij een akkoord met een tweede geldschieter, naast hoofdsponsor KPN. Het zou gaan om een deal van ongeveer 1 miljoen euro. Toen dat niet doorging, kreeg Van Gennip te horen dat ze weg moet. ,,Ik vind het heel jammer dat er na zes seizoenen plotseling een einde is gekomen aan de samenwerking. In mijn visie is topsport het vlaggenschip van een sportbond. Daar moet je onder geen enkel beding op bezuinigen. Nederland is komend seizoen het enige toonaangevende schaatsland dat niet over een eigen teammanager beschikt. Dat is natuurlijk merkwaardig”, aldus Van Gennip.