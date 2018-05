Viviani dankt ritzege aan vele werk van team

De Italiaanse sprinter Elia Viviani heeft zijn reputatie meteen waargemaakt door de tweede etappe in de Ronde van Italië te winnen met een machtige eindsprint. ,,Natuurlijk voelde ik de druk van de favorietenrol”, zei de sprinter van Quick Step in Tel Aviv. ,,Ik was erg nerveus bij de start, maar ik voelde me goed. We zijn hier met een zeer sterke ploeg. Vooral dankzij het vele werk van mijn teamgenoten kon ik het vandaag afmaken. Ik draag deze zege dan ook op aan hen.”

De Australiër Rohan Dennis nam de leiding in het algemeen klassement over van Tom Dumoulin door een tussensprint te winnen, waarbij hij aan drie bonificatieseconden precies genoeg had om de Limburger uit het roze te rijden. Ook Dennis prees de inzet van zijn team. ,,De ploeg heeft 30 kilometer tot de tussensprint beulswerk verricht om het peloton bij elkaar te houden, concurrent Victor Campenaerts terug te pakken en mij perfect af te zetten voor die sprint.”

De renner van BMC is met het behalen van de roze trui de 21e renner in de wielergeschiedenis die in alle grote ronden (Giro, Tour en Vuelta) een keer de leiderstrui droeg.