Alexander Zverev is nog één overwinning verwijderd van een toernooizege in München. De titelverdediger was zaterdag in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor de Zuid-Koreaan Hyeon Chung: 7-5 6-2.

Zverev speelt zondag tegen een landgenoot. In de andere halve finale nemen Philipp Kohlschreiber en Maximilian Marterer het tegen elkaar op.

Voor de 21-jarige Zverev, die derde staat op de wereldranglijst, was het zijn eerste overwinning in drie wedstrijden op Chung.