Het Chinese mannenteam heeft zijn hegemonie in het tafeltennis kracht bijgezet met de negende wereldtitel op rij en de 21e in totaal. China won de finale van het WK in het Zweedse Halmstad met 3-0 van Duitsland.

Het team van China bestond uit individueel wereldkampioen Ma Long, wereldranglijstaanvoerder Fan Zhendong en Xu Xin. Duitsland, bestaande uit Timo Boll, Ruwen Filus en Patrick Franziska, was kansloos. Alleen Franziska wist in zijn partij tegen Xu Xin een game te winnen.