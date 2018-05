Bendsneyder net buiten de punten in Jerez

Wegracer Bo Bendsneyder is net buiten de punten gefinisht in de Grote Prijs van Spanje. De Rotterdammer reed op het circuit van Jerez in de Moto2 naar de zestiende plaats, één positie te laag voor zijn eerste WK-punt. Het was wel Bendsneyders beste klassering in deze klasse, waarin hij dit seizoen zijn debuut maakt.

De zege ging naar de Italiaan Lorenzo Baldassarri, die bijna drie seconden eerder over de meet kwam dan de Portugese nummer twee, Miguel Oliveira. De Italiaan Francesco Bagnaia werd derde op ruim zes seconden. Hij behield de leiding in de WK-stand.

Bendsneyder arriveerde ruim 27 seconden na de winnaar. De coureur van Tech 3 Racing startte van positie 23 en wist vooral in het tweede deel van de race op te rukken naar voren. ,,Het begin van de race was lastig omdat het zo hectisch was. Mijn start was ook niet zo goed”, vertelde de negentienjarige coureur. ,,Daarna ging het ronde voor ronde beter en slaagde ik erin anderen in te halen. Het asfalt was heet en er stond veel wind, waardoor ik af en toe met moeite op de motor bleef zitten. Jammer dat ik net dat eerste WK-punt mis, maar ik ben wel op de goede weg vind ik.”