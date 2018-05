Brouwer/Meeuwsen naar halve finales Huntington

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de halve finales bereikt van het toernooi van Huntington Beach, een viersterrenevenement uit de WorldTour. Daarin nemen zij het op tegen de Letten Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins.

Brouwer en Meeuwsen leiden in de WorldTourstand. Het Nederlandse koppel staat voor de negentiende keer in de halve finales in 72 deelnames aan een WorldTourtoernooi. Ze bereikten de laatste vier door de Amerikanen Theodore Brunner en John Hyden te verslaan.