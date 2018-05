Dumoulin kijkt uit naar Sicilië

Tom Dumoulin kijkt uit naar een ‘normaal’ vervolg van de Ronde van Italië op Sicilië. De driedaagse in Israël, waar de Limburger van Sunweb vrijdag de openingsrit won, kende wat organisatorische problemen.

,,Het was hier een beetje een logistieke nachtmerrie”, vertelde Dumoulin. ,,Je staat je om te kleden in een autootje waar iedereen naar binnen kan kijken. Dat hadden ze beter kunnen organiseren. Ze hadden iedereen best een campertje kunnen geven, privacy was nul de laatste dagen.”

Niet dat Dumoulin het niet naar zijn zin had gehad in Israël. ,,Een start buiten Europa vind ik ook geen probleem. Jeruzalem was heel gaaf. Het is gewoon een beetje logistiek werk dat ze wat beter voor elkaar moeten krijgen.”

De rit van zondag was bijzonder hectisch. Dumoulin: ,,Beangstigend soms, ik denk dat het de zwaarste sprintfinale is geweest uit mijn carrière. We zijn echt alleen maar met 70 per uur door stadjes geknald, met de wind in de rug.”