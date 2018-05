Eerste titel tennisser Daniel in Istanbul

Taro Daniel heeft voor het eerst in zijn tenniscarrière een ATP-toernooi gewonnen. In de finale van het graveltoernooi in Istanbul was de Japanner te sterk voor Malek Jaziri uit Tunesië: 7-6 (4) 6-4.

Zowel de 25-jarige Daniel als de 34-jarige Jaziri pakten nog nooit een ATP-titel. Daniel, 114e op de wereldranglijst, hield zijn zenuwen het beste in bedwang en wist via de tiebreak de eerste set te pakken. Jaziri, de nummer 78 van de wereld, leverde in de tweede set direct zijn service in. De Tunesiër kwam nog wel terug tot 2-2 maar zag Daniel toch weer een break voorsprong pakken. De Japanner gaf de marge niet meer weg.