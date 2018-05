Giro voor derde en laatste dag in Israël

Met Tom Dumoulin weer in het vertrouwde tenue van zijn werkgever Sunweb wordt zondag de laatste etappe van de Ronde van Italië op Israëlische bodem verreden. De rit gaat van Beer Sheva naar Eilat over 229 kilometer en is daarmee de op een na langste etappe in deze Giro. Naar verwachting wordt het net als zaterdag een rit waarin de sprinters om de zege gaan strijden.

Dumoulin, vorig jaar winnaar van de Giro, werd zaterdag in de tweede etappe van de roze leiderstrui ‘beroofd’ door de Australiër Rohan Dennis die bonificatieseconden pakte bij de tussensprint. De Limburger staat nu tweede in het klassement, op één seconde van de leider.

Dumoulin vond het niet zo erg. ,,Wat extra roze truien in de kast is altijd leuk, maar misschien is dit over drie weken gezien wel beter zo. Het scheelt me sowieso veel tijd na de finish, zonder alle plichtplegingen. Maar het scheelt ook dat we de koers niet hoeven te controleren, dat is nog belangrijker.”

Maandag vliegen de wielrenners naar het Italiaanse eiland Sicilië, waar dinsdag de vierde etappe op een heuvelachtig parcours wordt gereden.