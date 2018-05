Papendal rekent op komst WK BMX

De kans is groot dat het Sportcentrum op Papendal in 2021 gastheer is van het wereldkampioenschap BMX. Directeur Jochem Schellens bevestigde zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden op dezelfde locatie dat Papendal en de wielerbond KNWU een bid voorbereiden dat in juni bij de internationale wielrenunie UCI wordt ingediend. ,,De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan het ministerie, de provincie en de gemeente Arnhem. We rekenen op hun steun”, zei Schellens.

Papendal huisvest dit jaar voor de achtste keer een wereldbekerwedstrijd, die veel waardering oogst van deelnemers en UCI. ,,Samen met TIG (sportmarketingbureau) en de KNWU hebben we een plan uitgewerkt om nu het WK naar Papendal te halen. Dat zal een dag of acht duren omdat er in totaal 4000 BMX’ers in categorieën vanaf 6 jaar deelnemen.” Het World Tourevenement van dit weekeinde telt ruim tweehonderd deelnemers, enkel in de eliteklasse.

Volgens Schellens zijn er vooralsnog geen andere kandidaten voor 2021. ,,Gezien onze reputatie en omdat we vertrouwen hebben dat we de financiën rond krijgen zie ik geen reden waarom we het WK niet mogen organiseren.” Het evenement heeft een begroting van ruim 4 miljoen euro.