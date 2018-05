Sousa wint in eigen land derde ATP-toernooi

De Portugese tennisser João Sousa heeft in eigen land het graveltoernooi in Estoril op zijn naam geschreven. Het betekende de derde ATP-titel voor de 29-jarige Sousa. In de finale versloeg hij de jonge Amerikaan Frances Tiafoe: 6-4 6-4.

In de halve finale maakte Sousa een einde aan de opmars van de Griekse tiener Stefanos Tsitsipas, die vorige week in Barcelona al verbaasde door de finale te halen. Alleen topfavoriet Rafael Nadal wist Tsitsipas op het Spaanse gravel te bedwingen. De lokale favoriet haalde ook in de finale een hoog niveau waar de twintigjarige Tiafoe niets tegenin kon brengen.

Tiafoe, 64e op de wereldranglijst, won eerder dit jaar nog wel het toernooi van Delray Beach, zijn eerste titel op de ATP-tour. De vorige ATP-titel van Sousa, de nummer 68 van de wereld, dateert van 2015, toen hij het indoortoernooi van Valencia won. Twee jaar daarvoor had de Portugees in Kuala Lumpur ook een indoortoernooi op zijn naam geschreven.