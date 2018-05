Van Gerwen wint in Duitsland

Michael van Gerwen heeft voor de derde keer dit jaar een toernooi op de Europese Tour gewonnen. De Brabander was in Sindelfingen de beste. Hij versloeg in de finale van de European Darts Grand Prix de Engelsman James Wade met 8-3. Eerder op de dag had de nummer één van de wereld afgerekend met Darren Webster (6-5), Dave Chisnall (6-4) en Michael Smith (7-0), allen eveneens afkomstig uit Groot-Brittannië.

,,Ik denk dat dit één van beste toernooien ooit was”, zei Van Gerwen, die voor de 23e keer zegevierde op de Europese Tour. ,,Ik had drie keer een gemiddelde van 110 punten, wat wil je nog meer? Ik heb hard voor de eindzege moeten vechten, maar als je dan daadwerkelijk wint, is de voldoening alleen maar groter.”