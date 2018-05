Golfer Day wint dankzij ‘toverbal’

Golfer Jason Day heeft het Wells Fargo Championship gewonnen, vooral dankzij een wonderlijke klap op de zeventiende hole van zijn laatste ronde. De Australiër sloeg de bal over ruim 200 meter met een hoge boog over het water en zag het balletje daarna precies tegen de vlag aan stuiteren, waarna het vlak naast de hole stil bleef liggen. Het was voor Day vervolgens eenvoudig om een birdie te scoren en daarmee de eindzege veilig te stellen.

,,Zulke dingen heb je nodig om toernooien te winnen”, zei Day met een brede grijns. De dertigjarige Australiër vierde zijn twaalfde zege op de Amerikaanse PGA Tour. De voormalige nummer één van de wereld heeft een slecht seizoen achter de rug. Dit jaar heeft Day, de huidige nummer veertien van de mondiale ranglijst, de smaak weer te pakken. In januari won hij al het Farmers Insurance Open.

Tiger Woods kwam in Charlotte niet verder dan de gedeelde 55e plaats. De Amerikaan wist op de slotdag geen enkele birdie te produceren en eindigde daardoor in de achterhoede.