Haase en Rojer verder in dubbelspel Madrid

Robin Haase en Jean-Julien Rojer hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het dubbelspel bij het ATP-toernooi in Madrid. Het Nederlandse tennisduo versloeg de Pakistaan Aisam-Ul-Haq Qureshi en de Mexicaan Santiago Gonzalez: 7-5 6-3. Haase en Rojer spelen vooral in de Daviscup als duo en maandag kwamen ze voor de twintigste keer als dubbelteam in actie.

De Roemeen Horia Tecau is de vaste partner van dubbelspecialist Rojer, maar ook met Qureshi vormde Rojer in het verleden een koppel. Deze keer stond de 38-jarige Pakistaan aan de andere kant van het net.

De samenwerking tussen de Nederlanders pakte goed uit, waardoor het duo het in de volgende ronde mag opnemen tegen het als vijfde geplaatste koppel Jamie Murray/Bruno Soares.

Bij de vrouwen kwam de Nederlandse Demi Schuurs niet in actie. Haar Belgische partner Elise Mertens heeft maagklachten en het duo moest zich daardoor terugtrekken.