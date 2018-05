Motorcrosskampioen Geboers verdronken

Na een urenlange zoekactie is het levenloze lichaam van vijfvoudig wereldkampioen motorcross Eric Geboers gevonden. De 55-jarige Belg verdween zondagavond, toen hij in een recreatiegebied uit een boot sprong om zijn hond te redden die in het water was beland. Geboers verdronk in het koude water. De Belg werd als eerste motorcrosser ooit wereldkampioen in drie verschillende klassen (125, 250 en 500cc) en in 1988 uitgeroepen tot sportman van het jaar in zijn land.

De hoop dat Geboers levend zou worden teruggevonden was al erg klein. ,,Het water is uiterst koud en de stroming verraderlijk”, zei burgemeester Paul Rotthier van de gemeente Mol, waarin het recreatiegebied ligt, eerder op de dag. ,,De vermiste kwam al meteen na zijn sprong in de problemen en de mensen die bij hem waren, hebben hem onder water zien verdwijnen. We moeten dus realistisch zijn over zijn kansen.”

Eén van de andere opvarenden sprong direct achter Geboers aan, maar kwam zelf ook in de problemen en werd weer aan boord gehaald. Een zoektocht van de brandweer tot diep in de nacht leverde niets op. Maandag werd verder gezocht, ook met sonarapparatuur, duikers en een helikopter voorzien van een warmtecamera. In de loop van de dag werd het lichaam van Geboers aangetroffen en geborgen.