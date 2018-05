Oud-schaatser Wouter Olde Heuvel (31) is getroffen door een hersenbloeding. Volgens schaatsen.nl werd hij onwel tijdens het fietsen. Olde Heuvel is overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen.

Olde Heuvel stopte in 2016 met schaatsen. Daarna was hij actief als assistent-coach bij Justlease.