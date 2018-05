Tennisser Djokovic wint van Nishikori

Tennisser Novak Djokovic heeft weer eens een aardige zege geboekt. De voormalig nummer één van de wereld, een beetje in een crisis, won in de eerste ronde van het toernooi van Madrid van Kei Nishikori. De Serviër versloeg de Japanner in twee sets, 7-5 6-4.

Sinds hij last heeft van een elleboog vlot het niet meer zo met Djokovic. Dat komt onder andere omdat hij na een operatie te snel weer de baan opging, zei hij in aanloop naar Madrid. ,,Ik wilde te graag. Ik maak momenteel één van de moeilijkste periodes uit mijn loopbaan door. Maar het komt goed.”