Brunel laat zege in laatste meters liggen

Team Brunel heeft de overwinning in de achtste etappe van de Volvo Ocean Race in de laatste meters richting de finish laten liggen. De Nederlandse boot werd op het laatste rechte stuk naar het eindpunt in de Amerikaanse stad Newport gepasseerd door Mapfre.

Brunel was als eerste boot de haven in gedraaid, maar de Spaanse boot wist net wat meer wind te vangen en zeilde met een paar bootlengtes voorsprong als eerste over de denkbeeldige streep. Na een tocht van bijna 2,5 week was het verschil tussen de twee zeiljachten precies één minuut.

De achtste etappe in de zeilrace om de wereld ging over 5700 zeemijlen, omgerekend bijna 11.000 kilometer. De boten waren vertrokken vanuit de Braziliaanse stad Itajai. Brunel was daar begin april als eerste aangekomen na de zevende etappe om Kaap Hoorn. Toen wisten schipper Bouwe Bekking en zijn bemanning de boot van Dongfeng na een zenuwslopend slot net achter zich te houden.