Cleveland Cavaliers laat Raptors kansloos

LeBron James heeft Cleveland Cavaliers naar de finale van de Eastern Conference geleid. Onder aanvoering van de Amerikaanse topbasketballer waren de ‘Cavs’ in de play-offs veel te sterk voor Toronto Raptors. De ploeg uit Cleveland won ook het vierde duel (128-93) en besliste daarmee de best-of-sevenserie: 4-0.

De Raptors waren de beste ploeg in het oosten tijdens de reguliere competitie, terwijl de Cavaliers als vierde eindigden. In de play-offs heeft James zijn topvorm echter gevonden. Hij besliste zo’n beetje in zijn eentje de serie tegen Indiana Pacers in de eerste ronde (4-3) en blonk ook tegen de Raptors in iedere wedstrijd uit. ‘King James’ liet maandagavond 29 punten en elf assists aantekenen.

De Cavaliers moeten nog even afwachten welke ploeg ze treffen in de finale. Boston Celtics leidt in de serie tegen Philadelphia 76ers met 3-1.