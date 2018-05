Dumoulin verwacht pittige dag in Giro

Voor Tom Dumoulin betekent het vervolg op Sicilië eigenlijk pas het echte begin van de Ronde van Italië. De vierde etappe dinsdag is de eerste in Italië na een driedaagse in Israël. ,,Nu gaat het echt beginnen, zo voelt het”, zei Dumoulin, winnaar van de openingsetappe, voor de start in Catania.

Vorig jaar deed de Giro ook Sicilië aan. ,,Bekend terrein dus, ik weet dat het lastig gaat worden”, aldus Dumoulin. ,,Je houdt rekening met smalle wegen, het wordt veel draaien en keren.” De vierde rit eindigt in Caltagirone met een laatste kilometer bergop.

Donderdag is de eerste echt lastige bergrit, met aankomst tegen de flanken van de Etna. Vorig jaar kwam de vulkaan ook voor in het routeschema en won de Sloveen Jan Polanc een rit zonder veel spektakel. ,,Dat wordt dit jaar wel anders”, denkt Dumoulin, ,,We beklimmen hem ook langs een andere kant, een heel nieuwe kant. Het was zelfs niet te vinden op Google Maps. Ik weet het niet precies.” Ongerust wordt de nummer twee van het klassement, achter de Australiër Rohan Dennis, er niet van . ,,Nee, ik kijk uit naar de komende dagen.”