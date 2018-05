Ritzege Wellens in Giro

De Belgische wielrenner Tim Wellens heeft de vierde etappe van de Giro d’Italia gewonnen, de eerste op Italiaanse bodem. De renner van Lotto-Soudal was de snelste in een sprint bergop na een rit over 202 kilometer van Catania naar Caltagirone. De Canadees Michael Woods werd tweede, de Italiaan Enrico Battaglin van LottoNL-Jumbo eindigde als derde. De Australiër Rohan Dennis (BMC) finishte in de eerste groep en blijft leider. Tom Dumoulin staat tweede op één seconde. De Brit Chris Froome, medefavoriet voor de eindzege, moest zo’n 20 seconden prijsgeven op de Limburger van Sunweb.

Na drie dagen Israël was de Girokaravaan op Sicilië neergestreken waar nog twee ritten volgen.

Vijf renners, onder wie de Fransman Quentin Jauregui en de Rus Maxim Belkov, gingen vroeg in de aanval. Het vijftal liep nooit heel ver uit, maar hield wel tot een kleine 20 kilometer voor de streep stand. Onder aanvoering van de ploeg Mitchelton-Scott (Simon Yates) en UAE Team Emirates (Fabio Aru) werd de ene na de andere vluchter ingerekend. In de laatste 10 kilometer probeerde de Italiaan Valerio Conti weg te rijden uit wat er over was van het peloton.

Zijn poging strandde op 3 kilometer voor de streep waarna de specialisten zich voorin meldden. De Brit Yates en zijn Colombiaanse ploeggenoot Esteban Chaves lieten zich voorin zien. Maar Wellens was de snelste.

Yatets klom naar de derde plek in het algemeen klassement op 17 tellen van Dennis. Wellens is nu vierde op 19 seconden. Het was al de vijfde zege van dit jaar voor de 26-jarige Belg die onder meer de Brabantse Pijl won.