Voorzichtige Dumoulin wint op Froome

Tom Dumoulin wilde eigenlijk om de ritzege sprinten in de vierde etappe van de Ronde van Italië. Op 600 meter voor de finish moest hij echter van te ver komen om als eerste te finishen.

,,Ik moest vol in de ankers op 600 meter van de streep”, zei hij. ,,Dat was m’n eigen schuld. Ik had meer lef moeten tonen en wat meer in de wind moeten gaan rijden. Maar ik deed het tegenovergestelde en kwam daardoor in de verdrukking. Dat was wel jammer. Al weet ik dat ik het met zo’n aankomst moeilijk heb met Wellens”, zei hij over de ritwinnaar uit België.

Uiteindelijk finishte Dumoulin keurig als elfde, op slechts vier seconden van Wellens. ,,Het resultaat is wel oké”, zei de winnaar van de eerste etappe van de Giro. Dumoulin won bovendien zeventien seconden op Chris Froome, misschien wel zijn grootste concurrent voor de eindzege.

,,Maar dat zegt me weinig”, zei de titelverdediger uit Nederland. ,,Dit soort aankomsten ligt me goed en Froome wat minder. Het was zwaar maar mooi vandaag. Mijn zitvlak heeft wel wat te verduren op deze wegen. Maar ik ben echt blij weer in Italië te zijn. Het is mooi hier. “