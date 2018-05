Wippert vierde in Duinkerke

Wielrenner Wouter Wippert is in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke als vierde geëindigd. De rit, van Duinkerke naar La Bassé over 165 kilometer, eindigde in een massasprint. De Fransman Marc Sarreau was de snelste, voor zijn landgenoten Bryan Coquard en Rudy Barbier.

Wippert is de sprinttroef van Roompot – Nederlandse Loterij. Zijn ploeggenoot Coen Vermeltfoort finishte nog net in de top tien. Voor Sarreau, die rijdt voor Groupama-FDJ, was het al zijn vijfde zege van het seizoen.