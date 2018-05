Battaglin bezorgt LottoNL-Jumbo ritzege Giro

De Italiaan Enrico Battaglin heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De rit ging over een glooiend parcours van Agrigento naar Santa Ninfa over 153 kilometer. Battaglin, die rijdt voor het Nederlandse LottoNL-Jumbo, versloeg in de sprint bergop zijn landgenoot Giovanni Visconti en de Portugees José Goncalves. De Nederlander Maurits Lammertink werd achtste.

De leiderstrui blijft in handen van de Australiër Rohan Dennis. Tom Dumoulin volgt op één seconde.

Donderdag volgt de derde en laatste rit op Sicilië. De finish ligt op de flanken van de vulkaan Etna.