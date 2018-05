Bertens treft Sjarapova in Madrid

Kiki Bertens neemt het donderdag in de kwartfinale van het graveltoernooi van Madrid op tegen Maria Sjarapova. De Russin, momenteel de nummer 52 van de wereld, versloeg in de achtste finales de Franse tennisster Kristina Mladenovic in twee sets: 6-3 6-4.

Sjarapova bereikte dit jaar pas één keer de laatste acht. Op het toernooi van Shenzhen in China verloor ze in de halve finales van de Tsjechische Katerina Siniakova.

Sjarapova en Bertens speelden nog niet eerder tegen elkaar. Bertens bereikte de laatste acht in Madrid door op overtuigende wijze Caroline Wozniacki te verslaan (6-2 6-2).