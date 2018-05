Geen stalorders Verstappen na debacle Bakoe

Red Bull legt Max Verstappen en Daniel Ricciardo ondanks het debacle in Bakoe geen stalorders op. Het duo krijgt komend weekeinde in de Grote Prijs van Spanje weer ruim baan in de race, meldde topman Helmut Marko in het Duitse magazine Sport Bild.

Een gesprek met de twee Formule 1-coureurs uit de Oostenrijkse renstal was wel nodig na de Grote Prijs van Azerbeidzjan, waarin Ricciardo en Verstappen op elkaar botsten en allebei uitvielen. Marko was daar toen bepaald niet gelukkig mee. ,,Ze hebben allebei genoeg hersens om zo’n botsing te kunnen vermijden. We laten ze racen, maar ze moeten wel respect tonen. Dat hebben ze niet gedaan. We gaan maatregelen nemen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt”, zei hij na de race.

Die maatregelen blijven dus uit. ,,Er is geen kwaad bloed meer, het hoofdstuk Bakoe is afgesloten”, aldus Marko, de man die Verstappen op zeer jonge leeftijd al inlijfde bij Red Bull. De Nederlander en de AustraliĆ«r krijgen weliswaar de vrije hand, maar wel is afgesproken dat de teamleiding zal ingrijpen als de twee elkaar tijdens de race te veel dwars zitten.

Marko ziet in de relatie tussen Verstappen en Ricciardo overigens geen parallellen met die van het vorige topduo bij Red Bull: Sebastian Vettel en Mark Webber. De Duitser, die vier keer de wereldtitel veroverde bij het team, en de Australiƫr waren bepaald geen vrienden en lagen vaak met elkaar in de clinch. Verstappen en Ricciardo kunnen het volgens Marko juist goed met elkaar vinden.