Goffin te sterk voor Haase in Madrid

Robin Haase heeft zijn meerdere moeten erkennen in de Belgische tennisser David Goffin. De 31-jarige Hagenaar werd in de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid in twee sets verslagen door de als achtste geplaatste Goffin: 7-5 6-3.

Haase boekte in de eerste ronde nog een indrukwekkende zege op het Zuid-Koreaanse talent Hyeon Chung. De beste tennisser van Nederland gunde de nummer 21 van de wereld slechts twee games (6-2 6-0).

In vier voorgaande partijen was de 27-jarige Goffin drie keer sterker. De ene keer dat ze op gravel tegen elkaar speelden wist Haase echter te winnen. Op het gravel van Madrid was het een ander verhaal. Op de beslissende momenten was de Belg een stuk effectiever dan de Nederlander.

De eerste set ging nog wel gelijk op. Haase, 44e van de wereld, leverde zijn servicegame tot twee keer toe in, maar herstelde dit direct. Op 6-5 en service van de Nederlander schakelde Goffin op en pakte de set. De nummer tien van de wereld had daarna aan een break in de zesde game van de tweede set genoeg om de wedstrijd te winnen.

In de derde ronde treft Goffin mogelijk Novak Djokovic. De Servische voormalige nummer één van de wereld moet dan wel de Brit Kyle Edmund verslaan.