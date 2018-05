Haase en Rojer stranden in Madrid

Robin Haase en Jean-Julien Rojer zijn uitgeschakeld in het dubbelspel bij het tennistoernooi in Madrid. Het Nederlandse duo was niet opgewassen tegen de als vijfde geplaatste Jamie Murray/Bruno Soares en verloor na een supertiebreak: 4-6 6-3 10-6.

Het was pas de 21e keer dat Haase en Rojer samen speelden. Dubbelaar Rojer vormt normaal gesproken een team met de Roemeen Horia Tecau. Rojer vormt vooral bij de Daviscup een dubbelteam met Haase. Haase en Rojer wonnen nog wel de tweede set met 6-3, maar kwamen in de supertiebreak al snel op een achterstand die ze niet meer konden goedmaken.

Het was geen goede dag voor Haase. De 31-jarige Hagenaar ging in het enkelspel onderuit tegen de Belg David Goffin.