Nadal heeft geen enkele moeite met Monfils

Rafael Nadal is na de toernooiwinst op het gravel van Barcelona het masterstoernooi in Madrid begonnen met een eenvoudige zege. In de tweede ronde versloeg de Spaanse nummer één van de wereld de Fransman Gaël Monfils: 6-3 6-1.

De 31-jarige gravelspecialist kreeg in de eerste ronde een ‘bye’ en begon fris aan zijn eerste partij in Madrid, waar hij titelverdediger is.

Na een moeizame eerste servicegame brak hij Monfils en gaf de marge niet meer uit handen. Ook in de tweede set maakte Nadal snel het verschil tegen generatiegenoot Monfils. De Fransman met de dreadlocks, ooit de nummer zes van de wereld nu 41e, probeerde het wel maar had niets in te brengen op de service van Nadal.

Nadal kent een uitstekend gravelseizoen tot nu toe. De zege op Monfils was alweer zijn twintigste winstpartij op rij op gravel. De Spanjaard gaat op Roland Garros, dat later deze maand begint, voor titelprolongatie.