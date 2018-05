Rosmalen rekent op Murray

De toernooiorganisatie van het Libéma Open in Rosmalen rekent gewoon op de komst van toptennisser Andy Murray. Britse media melden dat de voormalige nummer één van de wereld een terugslag kent in zijn herstel van een heupblessure. ,,Volgens onze informatie ligt Murray juist op schema”, stelt toernooidirecteur Marcel Hunze.

Eerder werd al bekend dat Murray na bijna een jaar afwezigheid in Rosmalen zijn rentree op de ATP Tour maakt. Het grastoernooi wordt gehouden van 11 tot en met 17 juni.

In de aanloop naar Wimbledon vorig jaar juli kreeg Murray last van zijn heup. Nadat hij op het grand slam in Londen werd uitgeschakeld in de kwartfinales, verergerden de klachten en laste hij een lange pauze in. Eind 2017 leek Murray hersteld en speelde hij een demonstratiepartij in Abu Dhabi, maar toch moest de Brit de Australian Open weer afzeggen wegens zijn pijnlijke heup. In januari onderging hij een operatie.

Na de operatie zei de dertigjarige Schot dat hij alleen zijn rentree zal maken als hij weer helemaal topfit is. Eerder dan verwacht, eind maart, hervatte Murray weer zijn training op de tennisbaan. Volgens de BBC zou hij zelfs op 21 mei al zijn opwachting maken bij een challengertoernooi in het Engelse Loughborough, maar daar is nu een streep door gezet. Ook zou Murray zich hebben afgemeld voor twee zakelijke verplichtingen.

Maandag bevestigde de organisatie van het grastoernooi op Queen’s de deelname van Murray. Het toernooi is een week later dan het Libéma Open.