Serena Williams meldt zich ook af voor Rome

Serena Williams heeft zich afgemeld voor het graveltoernooi van Rome. Eerder ontving de organisatie van het tennistoernooi in Madrid ook een afzegging van de Amerikaanse voormalig nummer één van de wereld. De 36-jarige tennisster hoopt later deze maand wel van start te gaan op Roland Garros.

Williams, viervoudig winnaar in Rome, keerde in maart terug op de baan nadat ze in september voor het eerst moeder was geworden. Sindsdien sukkelt de toptennisster met haar fitheid. In Indian Wells verloor ze in de derde ronde van haar zus Venus. In Miami vloog ze er al in de eerste ronde uit tegen de Japanse Naomi Osaka. Sindsdien heeft de 23-voudig grandslamkampioene geen tennispartij meer gespeeld.

Het toernooi in Rome is van 14 tot 20 mei. Roland Garros begint op 27 mei.