Warriors en Rockets naar finale Conference

De basketballers van Golden State Warriors en Houston Rockets zijn door in de play-offs van de Amerikaanse NBA. Beide ploegen treffen elkaar in de finale van de Western Conference. Hun eerste duel is maandag in Houston.

De Warriors verdedigen tot nog toe met succes de titel die ze vorig seizoen binnenhaalden. De regerend kampioen won het vijfde duel met New Orleans Pelicans met 113-104 en bracht daarmee de eindstand in de best-of-sevenserie op 4-1. Stephen Curry was de grote aanjager van de Warriors en bovendien topschutter met 28 punten. Kevin Durant noteerde er 24 en Klay Thompson kwam tot 23 punten. Bij de Pelicans was Anthony Davis de uitblinker met 34 punten en 19 rebounds.

Houston Rockets, de sterkste ploeg in het reguliere seizoen, rekende af met Utah Jazz door het vijfde duel te winnen met 112-102. Ook hier was de eindstand 4-1 in het voordeel van de Rockets. Chris Paul was de grote man bij de Rockets met 41 punten. PJ Tucker voegde 19 punten toe aan de productie van de ploeg uit Houston.