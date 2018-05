Auto’s Formule 1 in 2019 iets langzamer

De raceauto’s in de Formule 1 zullen volgend jaar iets langzamer zijn dan dit seizoen. Dat heeft internationale autosportfederatie FIA aangekondigd in Barcelona, waar komend weekeinde de Grote Prijs van Spanje plaatsheeft. ,,We gaan ervan uit dat de bolides 1,5 seconde per ronde zullen inleveren”, aldus Nikolas Tombazis, de technische baas van de FIA.

Snelheid gaat verloren omdat de FIA aerodynamische wijzigingen zal doorvoeren die bedoeld zijn om het inhalen te vergemakkelijken. Zo komen er aanpassingen aan de voor- en de achtervleugel die de raceteams moeten verwerken in het ontwerp van de auto van 2019.

Inhalen blijkt dit jaar toch wat lastiger, omdat de auto’s erg gevoelig zijn voor luchtwervelingen. Die pakken ongunstig uit voor het tempo van de coureur die in de achtervolging is.