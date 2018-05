Bertens naar laatste vier na zege op Sjarapova

Tennisster Kiki Bertens heeft bij het graveltoernooi van Madrid de laatste vier bereikt. De 26-jarige Wateringse versloeg in de kwartfinale Maria Sjarapova met 4-6 6-2 6-3.

Sjarapova had het overwicht in de eerste set. De 31-jarige Russin liep uit naar 3-1, maar zag Bertens weer terugkomen. De voormalig nummer één van de wereld pakte de set echter alsnog met 6-4. In de tweede set herpakte Bertens zich. Ze brak de Russin meteen en liep uit naar 3-0. Ondanks dat ze zich een keer verstapte, hield Bertens de voorsprong vast en won de set met 6-2.

In de derde set brak Bertens de Russin op 1-1 en liep met een tweede break zelfs uit naar 5-1. Hoewel Sjarapova nog terugkwam tot 5-3, hield de Nederlandse nummer twintig van de wereld het hoofd koel en greep op haar tweede matchpoint de zege.

Bertens heeft na een mindere start dit jaar het goede gevoel weer gevonden. Ze won het toernooi van Charleston vorige maand. In haar eerste partij op gravel in Stuttgart moest ze nog buigen voor Karolina Pliskova, maar in Madrid maakte ze deze week indruk door de Letse Anastasija Sevastova te verslaan en daarna de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki met overtuigende cijfers (6-2 6-2) te verslaan. Tegen Sjarapova liet ze bovendien zien dat ze ook bij breaks tegen terug kan knokken.

Bertens treft in de halve finale Caroline Garcia. De Française versloeg de Spaanse Carla Suárez Navarro met 6-2 6-3.