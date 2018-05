Chaves wint op Etna, Simon Yates pakt roze

Tom Dumoulin heeft in de rit naar de vulkaan Etna niet de roze trui kunnen bemachtigen. De Girowinnaar van vorig jaar klom met de besten mee in de slotklim van de zesde etappe van de Ronde van Italië, maar was tevens getuige van een geslaagde coup van twee renners van Mitchelton-Scott.

De Colombiaan Esteban Chaves won de etappe, zijn ploeggenoot Simon Yates werd tweede en nam de roze leiderstrui over van de Australiër Rohan Dennis. Dumoulin arriveerde als achtste op 26 seconden en bleef in het algemeen klassement tweede. De Limburger van Team Sunweb staat zestien tellen achter Yates. Chaves steeg naar de derde plaats op 26 seconden.

De laatste rit op het eiland Sicilië voerde het peloton over 164 kilometer van Caltanissetta naar de beroemde, soms nog actieve vulkaan Etna. Een grote groep zocht al vroeg de aanval, met daarin Chaves én de Nederlanders Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo) en Sam Oomen (Team Sunweb). De groep bleef bij elkaar tot aan de voet van de klim. De voorsprong op de achtervolgende groep met de klassementsrenners was ongeveer een minuut.

Gesink demarreerde op circa 15 kilometer van de top, maar de Varssevelder kwam niet echt weg. Hij moest later in de klim zijn inspanning bekopen en verloor terrein. Hij eindigde als 29e op ruim drie minuten van de winnaar. Oomen bleef langer vooraan, maar ook hij moest passen toen in de slotkilometers de strijd vooraan echt losbarstte en zijn kopman Dumoulin wel attent meeging. Oomen passeerde de meet als veertiende op 53 seconden.

Eerst viel Chaves aan. De Colombiaan reed weg van de rest en leek in zijn eentje boven te komen, maar Yates fietste met een splijtende versnelling in de laatste kilometer nog naar hem toe. Dumoulin miste de kracht om te antwoorden en moest toezien dat niet hij, maar de Brit genoeg tijd won om de geloste Dennis de leiderstrui afhandig te maken. De Nederlander kwam boven in het gezelschap van concurrenten als viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (Team Sky), de Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en de Italiaan Fabio Aru (Team Emirates).