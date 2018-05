Darter Van Gerwen lijdt alsnog nederlaag

Darter Michael van Gerwen heeft weliswaar de laatste reguliere speelronde uit de Premier League verloren, maar de Brabander gaat wel als nummer één in de eindstand door naar de play-offs. Hij speelt op 17 mei in de halve finale in Londen tegen regerend wereldkampioen Rob Cross.

Van Gerwen trad in de zestiende en laatste ronde in Aberdeen aan tegen de Schot Gary Anderson en verloor met 7-5. De aanvoerder van de wereldranglijst miste aan aantal hoge finishes en Anderson profiteerde daar van.

Raymond van Barneveld sloot de Premier League af met een gelijkspel. De Haagse speler kwam tot 6-6 tegen Michael Smith. Van Barneveld plaatste zich niet voor de play-offs in Londen, waar de beste vier uit de reguliere competitie strijden om de winstbonus van 250.000 Engelse pond.