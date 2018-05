Dumoulin kan mee met ‘middelmatige’ benen

Tom Dumoulin was in de zesde etappe van de Giro niet super, maar ook niet slecht. Dat zei de winnaar van vorig jaar na afloop van de bergrit naar de vulkaan Etna, waarin hij als achtste finishte op 26 seconden van ritwinnaar Esteban Chaves. ,,Ik voelde me in het begin van de klim niet zo goed, toen beter en aan het einde was ik net aan mee. Alleen Simon Yates had de benen om echt door te trekken en de rest niet. Dat is in elk geval al goed, dat ik met middelmatige benen er nog bij kan zitten”, aldus de kopman van Team Sunweb.

,,Het was echt een lastige klim. Super lang”, vond Dumoulin. ,,Eigenlijk loopt die 40 kilometer lang omhoog, met steile en minder steile stukken. Het was ok√©, maar niet super. Misschien blijkt later in deze ronde wel dat dit mijn superdag is geweest en het daarna alleen maar minder is geworden. Dat kan ook. Daar kunnen we niets op zeggen. Maar Yates was ‘outstanding’, de enige die echt een aanval kon plaatsen en kon doortrekken. Dat wordt een gevaarlijke klant.”

De Limburger zag Yates (Mitchelton-Scott) de roze trui pakken. Hij staat in het algemeen klassement tweede met 16 seconden achterstand op de Brit. De Colombiaan Chaves (Mitchelton-Scott) is de nummer drie op 26 seconden.

Chris Froome kwam in het gezelschap van Dumoulin over de meet. Hij had zijn Britse rivaal nog even getest tijdens de beklimming. ,,Ik wilde het even proberen, misschien zat hij er echt doorheen en daar moest ik van zien te profiteren. Maar uiteindelijk knokte hij zich weer in zijn eigen tempo terug. Dus dat deed hij goed. Ik verwacht dat Froome gewoon voor de winst gaat meedoen. We zijn een beetje wijzer, maar nog niet heel veel. De benen waren niet optimaal, maar het is geen reden om me er ongerust over te maken.”