Eerst bergrit in Giro eindigt op Etna

De Ronde van Italië heeft donderdag in de zesde etappe de eerste aankomst bergop. Niet zo maar een berg: de finishlijn is op 1736 meter hoogte getrokken tegen de flanken van vulkaan Etna. De renners krijgen een andere route omhoog voorgeschoteld dan vorig jaar, toen de strijd tussen de klassementstoppers uitbleef en de Sloveen Jan Polanc er met de ritzege vandoor ging. Daarvoor was het zes jaar geleden dat de vulkaan op Sicilië in het routeschema was opgenomen. Alberto Contador veroverde op de Etna in 2011 de leiderstrui.

De beklimming van de 3350 meter hoge vulkaan begint in Ragalna en is 15 kilometer lang met stukken van maximaal 16 procent stijgingspercentage. De rit vanuit Caltanissetta is 164 kilometer lang en eindigt naar verwachting rond kwart over vijf. Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro van vorig jaar, staat tweede in het klassement op één seconde van de Australiër Rohan Dennis.