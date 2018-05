Excuses Verstappen aan medewerkers Red Bull

Max Verstappen heeft zich de week na de mislukte Grote Prijs van Azerbeidzjan verontschuldigd bij de medewerkers van fabriek van Red Bull Racing in het Engelse Milton Keynes. Hij deed dat samen met ploeggenoot Daniel Ricciardo. De twee rijders van het Formule 1-team van Red Bull kwamen met elkaar in botsing tijdens de race in Bakoe en vielen allebei uit. ,,We zijn racers. Iedereen begrijpt dat zoiets kan gebeuren, maar het was voor alle medewerkers goed om te horen hoe wij over de situatie denken”, zegt Verstappen op de website Verstappen.nl.

,,We doen dat vaker, dat we op de fabriek uitleggen hoe het weekend is gegaan en om iedereen te bedanken voor het harde werk en de vele uren, die ze in de ontwikkeling van de auto steken. Het was nu ook een verontschuldiging, wat ik vrij normaal vind na wat er was gebeurd”, vervolgde de Limburger, die beterschap beloofde voor de volgende races. ,,Je wilt natuurlijk nooit crashen en zeker niet met je teamgenoot. We zullen proberen om dat te voorkomen. Ik zal de volgende keer iets meer marge laten, een paar millimeter.”

Verstappen benadrukte dat de crash in Bakoe de relatie tussen hem en Ricciardo niet heeft aangetast. ,,Direct na het voorval heb ik hem al gesproken. We hebben veel respect voor elkaar en realiseren ons allebei dat het fout was. Natuurlijk wil je niet samen crashen, maar we hebben onderling geen verkeerde gevoelens.”

Komende zondag is de Grote Prijs van Spanje. Verstappen won op het circuit van Barcelona twee jaar geleden als jongste coureur ooit zijn eerste Formule 1-race. Hij hoopt vooral op een goede kwalificatierace. ,,Hopelijk kunnen we het gat met Mercedes en Ferrari een beetje verder dichten en er ook in de kwalificatie nog iets beter bij zitten. Ik weet nog niet of het podium haalbaar is.”