Bennett troeft Viviani af in sprint Giro

De Ierse wielrenner Sam Bennett heeft de zevende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 27-jarige renner van Bora-hansgrohe troefde in de massasprint in Praia a Mare de Italiaan Elia Viviani af. De sprinter van Quick Step had de vorige twee sprintetappes in Israël gewonnen.

,,Ik was er in de Giro al zo vaak dichtbij, maar steeds lukte het niet. Ik dacht even dat mijn tijd nooit zou komen”, zei Bennett na zijn eerste zege in een grote ronde. ,,Er zijn hier zoveel snelle jongens en het is niet eenvoudig om Viviani te verslaan. Ik wist dat ik zijn wiel moest hebben.”

Viviani, de drager van de paarse puntentrui, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Zijn landgenoot Niccolò Bonifazio eindigde als derde, voor Sacha Modolo. Danny van Poppel moest zich tevreden stellen met de vijfde plaats. De sprinter van LottoNL-Jumbo werd op de lange weg naar de finish in stelling gebracht door zijn ploeggenoten en ging de sprint als eerste aan, maar hij kon Bennett en de Italianen niet volgen.

Bennett zorgde voor het eerste Ierse succes in de Giro sinds Stephen Roche in 1987. Roche won toen twee etappes én het eindklassement. Bennett was in de twee vlakke ritten van afgelopen weekeinde in Israël steeds derde geworden.

De zevende etappe ging over 159 kilometer, met de start in Pizzo. Een dag na de beklimming van de Etna hielden de klassementsrenners zich koest. De Brit Simon Yates beleefde zo een rustige eerste dag in de roze trui. Tom Dumoulin, de nummer twee van het klassement op 16 seconden van Yates, kwam op weg naar Praia a Mare ook niet in de problemen. In het weekeinde gaan de renners weer twee dagen klimmen.