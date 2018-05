Bertens treft Kvitova in finale Madrid

Tennisster Kiki Bertens neemt het zaterdag in de finale van het graveltoernooi van Madrid op tegen de Tsjechische Petra Kvitova. In de halve finale versloeg de nummer tien van de wereld haar landgenote Karolina Pliskova: 7-6 (4) 6-3.

De 28-jarige Kvitova is tweevoudig winnares op het gravel in Madrid (2011 en 2015), maar ze speelt het liefst op gras. De voormalige nummer twee van de wereld won twee keer Wimbledon (2011 en 2014).

Bertens speelde één keer eerder tegen Kvitova, op het ‘heilige’ gras in Londen. In de eerste ronde van Wimbledon in 2015 wist de 26-jarige Wateringse slechts één game te winnen van Kvitova.

Dat was echter vóór de grote doorbraak van Bertens tijdens Roland Garros in 2016, waar ze de halve finales haalde. Op haar geliefde ondergrond in Madrid versloeg ze deze week al twee speelsters uit de top tien van de wereld: Caroline Wozniacki (tweede) en Caroline Garcia (zevende).

Bertens kan zaterdag haar derde tegenstandster uit de mondiale top tien verslaan tijdens het prestigieuze toernooi in de Spaanse hoofdstad. Haar drie eerdere zeges op tennissters van dat kaliber stammen uit 2016.

Bertens gaat op voor haar zesde titel en staat voor de zevende keer in de finale van een WTA-toernooi. Bij winst ontvangt ze een cheque van bijna 1,2 miljoen euro.