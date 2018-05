Bouwmeester verstevigt leiding op EK

Marit Bouwmeester heeft haar leidende positie bij het EK in de Laser Radial verstevigd. De 29-jarige Friezin, die haar titel verdedigt voor de kust van de Franse havenstad La Rochelle, kwam in de races van vrijdag als eerste en tweede over de finish. Bouwmeester vergrootte daarmee haar voorsprong op Maxime Jonker, die respectievelijk dertiende en eerste werd.

Jonker won de eerste races op het EK en schreef ook de vijfde en zesde op haar naam. De 23-jarige Zuid-Hollandse zette daar echter ook een paar mindere prestaties tegenover, terwijl Bouwmeester een zevende klassering als minste resultaat heeft staan. De Friezin, die op dit moment alle grote titels in de Laser Radial in handen heeft, koerst daardoor af op titelprolongatie.

,,Nog één dag met twee wedstrijden, hopelijk kan ik die winnend afsluiten”, zei Bouwmeester, de olympisch kampioene van Rio 2016. Jonker houdt zich naar eigen zeggen niet zo bezig met de titelstrijd. ,,Ik zie dit niet als een ‘battle’ met Marit. Voor mij is dit EK bijzaak, het WK is mijn piekmoment. Maar ik probeer het natuurlijk wel goed af te maken.”