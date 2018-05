Duitse topturnsters plannen comeback op EK

De Duitse turnster Sophie Scheder, goed voor brons aan de brug met ongelijke leggers bij de Olympische Spelen van Rio 2016, komt eind juni voor het eerst sinds bijna twee jaar weer in actie. Dat doet ze bij een kwalificatiewedstrijd voor de EK, die in augustus in Glasgow worden gehouden. ,,Ik kijk uit naar mijn comeback”, liet Scheder weten. In maart 2017 onderging ze een gecompliceerde operatie aan een knie. ,,Ik zal er alles aan doen om fit te zijn op het EK.”

Ook haar landgenote Pauline Schäfer mikt na een periode zonder wedstrijden op deelname aan de Europese titelstrijd. Schäfer pakte vorig jaar bij de WK in Montreal goud op balk, waar olympisch kampioene Sanne Wevers ontbrak in de finale. Daarna laste ze een pauze in.