Nadal erkent zijn meerdere in Thiem

Rafael Nadal heeft op gravel doorgaans weinig tegenstand, maar voor de tweede keer in een jaar moest de Spanjaard zijn meerdere erkennen in Dominic Thiem. ,,Als Thiem goed speelt, is hij moeilijk af te stoppen”, zei Nadal, die als gevolg van zijn nederlaag in de kwartfinale van het masterstoernooi in Madrid de eerste plaats op de wereldranglijst weer moet afstaan aan Roger Federer. De Zwitser slaat net als vorig seizoen het hele gravelseizoen over en heeft dus geen punten te verdedigen.

Nadal krijgt volgende week al de kans om de koppositie te heroveren. Als de tennisser van Mallorca de titel pakt in Rome, waar hij vorig jaar in de kwartfinales ook al werd verslagen door Thiem, begint hij alsnog als mondiale nummer één aan Roland Garros.

,,Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg”, zei Nadal. ,,Ik had vijftig sets op rij op gravel gewonnen, maar vandaag verloor ik de wedstrijd. Het was niet mijn dag. Dat gebeurt soms in sport. Het zou dom zijn als ik nu denk dat ik allemaal dingen moet veranderen. Ik ben fit, kan weer met alles en iedereen de strijd aan en voel me blij. Daar gaat het om.”