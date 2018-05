Oppermachtige Bertens naar finale in Madrid

Tennisster Kiki Bertens heeft bij het graveltoernooi van Madrid de finale bereikt. De 26-jarige Wateringse versloeg eerder Caroline Wozniacki en Maria Sjarapova en vrijdag was ze ook oppermachtig tegen de Française Caroline Garcia: 6-2 6-2.

Bertens staat voor de zevende keer in haar loopbaan in een finale van een WTA-toernooi. Van zes vorige finales wist ze er vijf te winnen.

De gravelspecialiste heeft na een mindere start dit jaar het goede gevoel weer gevonden. Bertens won het toernooi van Charleston vorige maand. In haar eerste partij op gravel in Stuttgart moest ze nog buigen voor Karolina Pliskova, maar in Madrid maakt ze deze week enorm veel indruk.

Ook in de halve finale tegen Garcia, die zelf eveneens het liefst op gravel speelt, was Bertens bij vlagen oppermachtig. Met harde klappen gunde ze haar Franse opponente slechts vier games.

De sterk serverende Bertens hield haar eigen games kort en maakte het de 24-jarige Garcia telkens lastig met harde returnslagen. Op Bertens hoge eersteservicepercentage van 81 procent had Garcia niets in te brengen. ,,Ik ben dolblij de finale te halen en met mijn spel deze week”, zei Bertens na de eenzijdige partij.

Voordat Bertens, de nummer twintig van de wereld, aan het toernooi van Madrid begon, had ze pas drie keer van een speelster uit de top tien gewonnen. Met Wozniacki (tweede) en Garcia (zevende van de wereld) zijn daar al twee zeges bij gekomen.

In de finale zaterdag treft ze de winnaar van het Tsjechische onderonsje tussen de nummer zes van de wereld Karolina Pliskova en de nummer tien Petra Kvitova.

,,Het maakt me niet uit tegen wie ik speel. Ik kan me nu lekker voorbereiden en kijken naar die halve finale”, aldus Bertens, die bij winst van het hoog aangeschreven graveltoernooi in Madrid bijna 1,2 miljoen euro kan bijschrijven. Daarnaast zal ze gaan stijgen op de wereldranglijst en bij de nieuwe WTA-ranking haar hoogste positie ooit bereiken. ,,Daar denk ik nog niet aan en ik ben ook niet bezig met de eindzege. Ik ben vooral aan het genieten van de sfeer hier en van mijn spel.”