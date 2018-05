Raptors sturen coach van het jaar weg

Twee dagen nadat hij was gekozen tot coach van het jaar in de NBA is Dwane Casey ontslagen bij Toronto Raptors. De 61-jarige Amerikaan had de Canadese ploeg zeven jaar onder zijn hoede. De Raptors eindigden in het reguliere seizoen bovenaan in het oosten, maar werden in de tweede ronde van de play-offs overklast door Cleveland Cavaliers.

De Cavaliers versloegen de Raptors in de best-of-sevenserie met 4-0, vooral dankzij een uitblinkende LeBron James. De ploeg uit Toronto kreeg maar geen vat op de superster van de ‘Cavs’.

,,Dit is een heel moeilijke, maar noodzakelijke stap voor onze organisatie”, zei voorzitter Masai Ujiri van de Raptors. ,,We proberen constant te groeien en beter te worden. We bedanken Dwane voor alles wat hij heeft gedaan. Hij heeft de identiteit en cultuur gevormd van de ploeg die we nu zijn.”

Onder leiding van Casey bereikten de Raptors vijf keer op rij de play-offs. De beste prestatie leverde de club in 2016, toen de finale van de Eastern Conference werd bereikt. Ook toen waren de Cavaliers te sterk.