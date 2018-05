Sportclubs Rotterdam-Zuid bundelen zich

Vier sportclubs uit Rotterdam-Zuid gaan mogelijk verder onder de naam Feyenoord. Bestuurders van Forward Lease Rotterdam Basketbal, handbalvereniging HARO/Snelwiek, Hockeyclub Feijenoord en zaalvoetbalvereniging TPP Rotterdam hebben een intentieovereenkomst gesloten met de voetbalclub om te komen tot een multisportclub.

Feyenoord geeft de vier clubs voorlopig een licentie van één seizoen voor het gebruik van naam en logo. Dat houdt vooralsnog in dat Feyenoord voor haar maatschappelijke activiteiten naast voetbal vanaf 1 juli ook de vier andere sporten zal inzetten. ,,Deze club is veel meer dan alleen een voetbalclub. De samenwerking die wij vandaag zijn aangegaan om van Feyenoord een multisportclub te maken, is daar het levende bewijs van”, zegt algemeen directeur Jan de Jong. ,,We zijn al jarenlang actief in Rotterdam-Zuid met onze maatschappelijke programma’s en we merken wat voor impact en kracht het Feyenoord-logo heeft op jongeren. Door dat logo over meerdere sportverenigingen uit te rollen, zorgen we ervoor dat Feyenoord nog toegankelijker wordt voor inwoners van Rotterdam-Zuid.”

Doel is ook dat Feyenoord zich ook in de vier andere sporttakken gaat richten op het bedrijven van topsport, talentontwikkeling en het bevorderen van deelname aan breedtesport in Rotterdam-Zuid.