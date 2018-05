Thiem schakelt Nadal uit in kwartfinale Madrid

Rafael Nadal is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid. De Spaanse tennisser verloor in twee sets van de Oostenrijker Dominic Thiem: 7-5 6-3. Door de vroegtijdige uitschakeling van Nadal, die zijn titel verdedigde in Madrid, is hij bij de nieuwe uitgave van de wereldranglijst niet meer de nummer één. Nadal moet de koppositie van de ATP-ranking weer afstaan aan Roger Federer.

Donderdag verbeterde de 31-jarige ‘gravelkoning’ nog een belegen record van de Amerikaanse legende John McEnroe. Nadal won vijftig sets op rij, één meer dan de 49 die McEnroe in 1984 haalde.

De 51e set ging echter verloren tegen Thiem. De Oostenrijkse nummer zeven van de wereld was ook de laatste speler die een set op gravel wist te winnen van Nadal, in de kwartfinale van Rome vorig jaar. Dat was tevens de laatste verliespartij van de Spanjaard op zijn geliefde ondergrond. Nadal won daarna voor de tiende keer Roland Garros en prolongeerde de afgelopen weken weer zijn titels in Monte Carlo en Barcelona. Zijn zegereeks op gravel eindigde na 21 partijen weer tegen Thiem.

Op 5-4 serveerde de Oostenrijker voor de eerste set. Thiem kreeg een setpoint, maar Nadal gaf zich nog niet gewonnen en pakte een break terug. De Spanjaard, vijfvoudig winnaar in Madrid, gaf daarna echter direct zijn eigen game weer weg. De tweede kans liet Thiem niet liggen.

Ook in de tweede set werkte het agressieve spel van Thiem op de zenuwen van Nadal. Thiem pakte de break, liep uit naar 3-1, maar Nadal leek zich toch nog terug in de wedstrijd te knokken. Het bleek slechts een laatste opleving, want de 29 winners van Thiem waren Nadal te machtig. De 24-jarige Oostenrijker won de laatste drie games van de wedstrijd.